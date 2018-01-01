"Бейте хохлов, крошите": в киевской маршрутке произошел инцидент с ярым сторонником "ДНР"

В сети этот случай вызвал бурю негодования, а вот в самой маршрутке стояла тишина.

Один из пассажиров маршрутки, которая ехала в Киев, по телефону призывал своего собеседника "бить и крошить хохлов".

Об сообщила волонтер Юлия Зуброва на своей странице в Facebook, добавив к посту фото мужчины.

По ее словам, беседа мужчины выглядела следующим образом: "Ты как, в Донецке? Придурки стреляют? Заткнули их? Бейте хохлов, крошите! Подъезжаю к голубятнику, к жидовской столице. Ну, ничего, скоро мы тут будем".

Зуброва заявила, что пассажиры маршрутки лишь молчали, и только одна женщина при выходе сказала: "Вы думайте хорошо, где говорить и что".

"Молчали все! Только оглядывались", – резюмировала волонтер.

Зуброва сфотографировала мужчину и сказала, что за ним уже идут, однако это его совсем не испугало.

При этом в комментариях люди возмущаются таким поведением мужчины. Они пишут: "Я б його телефон засунув би йому в ж...........пу!", "Неужели не было ни одного мужика, чтобы заткнуть быдло москальское?", "Думаю, где-то нарвется на настоящих парней!" и т.п.

Напомним, бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Светлодарской дуге. Группа поквиталась за раненого своего побратима, уничтожив в одном бою две боевые машины сепаратистов.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ заняли стратегическую высотку и улучшили позиции на Светлодарской дуге.

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