Без гробов, но с шашлыками по соседству: украинцам предложили хоронить покойников в парках и скверах

От гробов и привычной траурной символики придется отказаться.

Хоронить украинцев предложили в парках и скверах. УНИАН

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, который позволяет хоронить умерших на территории городов и других населенных пунктов, а конкретно в парках и скверах.

Как пишет RT, при захоронении по "новым правилам" украинцам придется отказаться от привычной траурной символики, так как ставить надгробия, кресты, ограды и другие кладбищенские атрибуты запрещается. Согласно документу, над могилой можно будет поставить только табличку с именем и датой смерти.

Кроме того, если законопроект примут, то и гробов придется отказаться. Тела умерших будут заворачиваться в специальную ткань, разлагающуюся в течение пяти лет.

По мнению властей, принятие закона позволит решить проблему нехватки кладбищенских земель. Согласно официальной статистике, в Украине 90% кладбищ переполнены и должны быть закрыты.

Вице-президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела Татьяна Годоцкая отметила, что принятие этого законопроекта несет за собой немало угроз: "В северной части Украины грунтовые воды залегают очень высоко. Есть опасность распространения инфекционных болезней. У нас не всегда идентифицируются инфекционные болезни у умерших людей".

Источник издания в партии "Самопомощь" назвал инициативу правительства "издевательством над людьми". "Допустим, человека похоронят в парке. И к нему на могилу захотят прийти родственники, а на соседней поляне другие люди жарят шашлыки. Или проходит уличный концерт. Как будут чувствовать себя эти люди? Кто-то о них подумал?" — сказал он.

Ранее СМИ узнали, где похоронили Мавроди. Территория кладбища была оцеплена и строго охранялась, отметили журналисты.

Как сообщалось, 10 народных депутатов от "Свободы" и "Радикальной партии" предложили на законодательном уровне ввести черно-красный флаг ОУН как "Прапор достоинства". При этом публичное надругательство над "флагом УПА" можно получить срок.

Напомним, Рада дала новое название украинским десантным войскам. Соответствующий законопроект (№7330) поддержали 236 народных избранников.