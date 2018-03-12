"Без сознания и в луже крови". В Днепре нашли пропавшую девочку-подростка - СМИ

По словам родных и близких пропадавшей, до подачи заявления в полицию дело не дошло.

Ксения Павлова dp.informator.ua

В городе Днепр обнаружили пропавшую в минувший четверг, 8 марта, несовершеннолетнюю Ксению Павлову.

Об этом сообщает портал "Информатор" со ссылкой на родных и близких девочки.

Артем, представившийся парнем Ксении, сообщил о том, что четырехдневные поиски закончились успешно. Аналогичную информацию предоставила и Ника — девушка, которая представилась сестрой Ксении. При этом, по словам Артема, заявление о пропаже в полицию не подавали − "ждали положенные три дня".

Как сообщает портал "Подробности", Ксению обнаружили в луже крови, в бессознательном состоянии, в заброшенном доме. Сейчас она госпитализирована в одной из киевских больниц.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Кропивницким нашли мертвой пропавшую школьницу.