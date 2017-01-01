"Беззаконие и коррупция". "Полицейский ДНР" пытался сбежать в Германию из-за "беспредела" коллег

Мужчина был задержан во время попытки пройти через КПВВ "Гнутово".
Соответствующее сообщение сегодня, 26 декабря, опубликовано на официальном интернет-портале "Госпогранслужбы".
Мужчина 1981 года рождения был задержан 25 декабря.
"Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности оперуполномоченного", - говорится в сообщении ведомства.
По словам задержанного, о уволился из рядов "полиции" по причине "полного беспредела и коррупции своих коллег".
"Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти тяжело, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию", - сообщили пограничники
Позднее задержанного экс-"оперуполномоченного" "ДНР" передали сотрудникам полиции.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ДНР" сколачивают группы диверсантов для провокаций в мирных регионах Украины.