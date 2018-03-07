Безжалостная декоммунизация. У Вятровича рассказали, как следует переименовть Днепропетровскую область

По мнению представителя !"Украинского института национальной памяти", новое название должно быть исторически и этнографически обоснованным.

Знак на границе Днепропетровской области http://dnepr24.com.ua

Днепропетровской области в рамках выполнения закона " О декоммунизации " необходимо дать новое название – Сичеславскую.

С таким заявлением выступил представитель "Украинского института национальной памяти" Богдан Короленко.

"Нужно соответствующее представление не менее 150 народных депутатов для внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение Верховной рады, чтобы после прохождения соответствующей процедуры мы вместо Днепропетровской области имели Сичеславскую", — цитирует пресс-служба учреждения Короленко.

По его мнению, именно такое название является оптимальным, а также исторически и этнографически обоснованное.

"Оно будет отражать казацкий этап истории этого края и этап национально-освободительной борьбы", — сказал Короленко.

Напомним, что в 2016 году Днепропетровск в рамках декоммунизации был переименован в Днепр, а область по-прежнему называется Днепропетровской, поскольку названия всех регионов Украины закреплены в Конституции.