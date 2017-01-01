Биометрический контроль на границе с РФ заработает раньше срока — Шкиряк

Каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять отпечатки пальцев.

На границе с РФ заработает биометрический контроль

Уже с 27 декабря мобильные комплексы биометрического контроля заработают в местах потенциального нелегального пересечения государственной границы между Российской Федерацией и Украиной.

1 января 2018 уже с 00.01 каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять отпечатки пальцев и "весь комплект биометрических данных", сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Шкиряк.

"Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола", — подчеркнул он.

Напомним, в сентябре 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.