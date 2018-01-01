Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Украину: видео

Журналисты встретили самолет со святыней в аэропорту.

Благодатный огонь приехал в Украину в специальных лампах Скриншот из видео

В международном аэропорту "Борисполь" 7 апреля в 20:05 приземлился самолет, который доставил Благодатный огонь из Иерусалима в Украину в преддверии праздника Пасхи

Как говорится в сюжете ТСН, первыми священный огонь на регулярном авиарейсе в страну привезли священнослужители Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Чуть позже Благодатный огонь в Украину на чартерном рейсе привезут представители Украинской православной церкви Московского патриархата.

Святыню привезли в страну в специальных лампах. Теперь он будет распространен по многим церквям Украины.

Напомним, 7 апреля, в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира. Чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14.16 по Киеву.