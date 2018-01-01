Блогер из Харькова за управление Mercedes на еврономерах получила штраф в 1,8 миллиона гривен

Правоохранители утверждают, что владелица не отплатила и не оформила должным образом таможенные платежи.

Владелицу Mercedes-Benz CLK оштрафовали за нерастаможенный автомобиль Фото: pixabay.com

Государственная фискальная служба оштрафовала харьковчанку Анну Кривуц на 1,8 миллиона гривен, то есть на сумму, равную 300% стоимости иномарки. Владелица Mercedes с литовскими номерами, по официальной информации, не прошла необходимую процедуру таможенного оформления и не заплатила назначаемые в таком случае платежи.

Об этом говорится в официальном ответе Главного управления ГФС в Харьковской области на запрос журналистов, передают Українськi новини. Как сообщается, в апреле 2017 года Кривуц через автомобильный пункт пропуска Гоптовка - Нехотеевка ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 с государственными регистрационными знаками Литвы в таможенном режиме "временный ввоз".

В Управление ГФС в Харьковской области о 19-летней нарушительнице заявили сотрудники патрульной полиции, которые проинформировали о фактах систематического пользования владелицей автомобилем Mercedes-Benz CLK.

Издание Новини "Сьогодення" отмечает, что сообщили о Кривуц правоохранители в соответствующие органы неспроста. Девушка получила права лишь год назад, после чего начала вести свой блог, в котором критиковала работу патрульных. Просматривали информацию блогера 15 тысяч подписчиков.

Напомним, ранее таможенники предупреждали, что владельцам автомобилей на европейских номерах грозят большие штрафы. Рекордный штраф получила автовладелец из Одессы - три миллиона гривен.