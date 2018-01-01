Блогер из Харькова за управление Mercedes на еврономерах получила штраф в 1,8 миллиона гривен

Правоохранители утверждают, что владелица не отплатила и не оформила должным образом таможенные платежи.
Об этом говорится в официальном ответе Главного управления ГФС в Харьковской области на запрос журналистов, передают Українськi новини. Как сообщается, в апреле 2017 года Кривуц через автомобильный пункт пропуска Гоптовка - Нехотеевка ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 с государственными регистрационными знаками Литвы в таможенном режиме "временный ввоз".
В Управление ГФС в Харьковской области о 19-летней нарушительнице заявили сотрудники патрульной полиции, которые проинформировали о фактах систематического пользования владелицей автомобилем Mercedes-Benz CLK.
Издание Новини "Сьогодення" отмечает, что сообщили о Кривуц правоохранители в соответствующие органы неспроста. Девушка получила права лишь год назад, после чего начала вести свой блог, в котором критиковала работу патрульных. Просматривали информацию блогера 15 тысяч подписчиков.
Напомним, ранее таможенники предупреждали, что владельцам автомобилей на европейских номерах грозят большие штрафы. Рекордный штраф получила автовладелец из Одессы - три миллиона гривен.