Блогера-"порохобота" Мирослава Олешко неизвестные закидали яйцами, фото, видео

После нападения пообещал написать заявление в суд.

Известного украинсого пропрезидентского блогера Мирослава Олешко закидали яйцами под Днепровским судом города Киева.

Соответствующую информацию вместе с фотографиями опубликовал на своей странице в Facebook блогер Александр Барабошко.

"Сегодня прямо спланированные атаки, Крысин получил зеленкой в больнице, а Мирослава Олегко заюросали под Днепровским судом. Мирослав подозревает в этом Шабунина", - сообщил Барабошко.

Сам Олешко заявил, что предполагает, кто оказался заказчиком акции.

Блогера Мирослава Олешко забросали яйцами под Днепровским судом from Страна.ua on Vimeo.