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Боевик-преемник "Моторолы" до смерти "прокатил" свою девушку

Сегодня, 15:49
Воха < >
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1 / 3 Владимир Жога («Воха») (Александр Коц)

Прогулка на мотоцикле с возлюбленным-боевиком стала для девушки роковой.

На временно оккупированной боевиками части Донбасса угодил в аварию на мотоцикле один из главарей группировки "ДНР" − Владимир Жога ("Воха").

Такое сообщение опубликовал портал "Ведомости Донбасса" со ссылкой на местных жителей.

"Воха" занимает поста командира крупного военного формирования боевиков − батальона "Спарта", которым до своего убийства которым террорист Арсений Павлов (Моторола).

По данным портала "Трибун", Жога был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщается в соцсетях, его девушка Анна, ехавшая с ним на мотоцикле, погибла на месте происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пьяные боевики устроили масштабное ДТП под Новоазовском.

 

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боевик, Моторола, девушка, Владимир Жога, Воха, ДТП, ДНР,
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