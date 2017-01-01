Боевикам на Донбассе не до праздников: снова нарушили перемирие, ранен один боец ВСУ

Боевики продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на его странице в Facebook.
"Прошедшие сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились", — говорится в сообщении штаба.
На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия обстреляли район Станицы Луганской.
На Донецком направлении, в ночное время, боевики обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов оборонительные укрепления украинских военных у Верхнеторецкого.
На Приазовье боевики из минометов различных калибров грубо нарушали перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку от Водяного открывали огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.
Ранее в последний день уходящего 2017 года, в районе проведения АТО на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела противника.