Боевики 10 раз нарушили "тишину": два воина ВСУ ранены

Противник обстреляли позиции ВСУ из минометов, запрещенных Минскими договоренностям, вооружения БМП и гранатометов.

За прошедшие сутки, 12 января, в зоне проведения АТО боевики 10 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ. В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако двое защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, в связи с тем, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь в ответ.

Особую активность враг проявлял в темное время суток. Противник прибег к обстрелам позиций украинских защитников из минометов, запрещенных Минскими договоренностям, вооружения БМП и гранатометов.

На Луганском направлении боевики вечером, около двух часов подряд, вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников под Троицким. Более двух с половиной часов с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а возле Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие со стрелкового оружия.

На Донецком направлении захватчики применили 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкино. Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись наши позиции вблизи Авдеевки.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке нашей страны договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, он должен был начаться с полуночи 23 декабря.