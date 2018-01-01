Боевики "ДНР" начинают готовить "пушечное мясо" из школьников - разведка

Согласно имеющимся данным, все подается под соусом "военно-патриотического воспитания молодежи".

Подросток с автоматом Crime-ua.com боевики и россияне активизировали проведение пропагандистских мероприятий − ради углубления идеологического воздействия на местных жителей и в первую очередь − на школьников.

Такая информация находится в распоряжении Главного управления разведки украинского Минобороны, сообщает портал "Depo".

Согласно данным ведомства, под видом "военно-патриотического воспитания молодежи" боевики хотят в принудительном порядке привлекать школьников к занятиям по идеологической, тактической и огневой подготовке.

Кроме того, согласно распоряжению "Министерства образования и науки "ДНР", на временно оккупированных районах Донетчины, стал обязательным предмет под названием "Начальная военная и медико-санитарная подготовка".

"Одним из этапов оценки указанных предметов для выпускников будет выполнение упражнений по стрельбе из стрелкового оружия и нормативов по тактической подготовке. Оценку оккупанты предполагают проводить на материально-технической базе соединений и частей российских оккупационных войск", - заявили представители украинской разведки.

Напомним, ранее главарь "ДНР" Захарченко приказал готовить боевых резервистов для "ДНР".