Боевики "ДНР" затопят под Донецком "ядерную" шахту - ОБСЕ

Процесс затопления ориентировочно начнется 14 апреля.

Одно из зданий шахты "Юнком" Укринформ планируют затопить шахту "Юнком" в городе Бунге (бывший Южнокоммунаровск), что в 43 километрах от Донецка.

Такое сообщение было опубликовано в пятницу, 13 апреля, представителями пресс-службы мониторинговой миссии ОБСЕ.

Согласно обнародованным данным, сотрудники шахты сообщили наблюдателям о том, что ориентировочно 14 апреля будут отключены несколько насосов, в результате чего шахта "Юнком" будет постепенно затоплена. Именно на ней когда-то, в 1979 году, внутри шахты во время испытаний был подорван ядерный заряд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на "отжатых" шахтах боевики "ДНР" выгоняют горняков в неоплачиваемые отпуска.