Боевики накрыли позиции ВСУ на Светлодарской дуге. В штабе АТО назвали число раненых силовиков

Украинские военные огонь не открывали.

Боевики ударили из минометов 112.ua

На Донбассе противник продолжает обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что на Луганском направлении, поздно вечером, враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии — из минометов калибра 82-мм.

"Украинские военные огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии", — отметили военные.

Напомним, ранее в штабе назвали самое горячее направление на Донбассе.