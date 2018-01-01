Боевики накрыли Зайцево из пушек: один человек ранен, есть разрушения

Оккупанті пустили в ход пушки калибра 152 и 122 мм.

Вражеская артиллерия на Донбассе stainlesstlrat.livejournal.com

В воскресенье, 6 мая, около 11:00 боевики на Донбассе дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

"По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом. На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь", — говорится в сообщении на странице в Facebook Операции объединенных сил.

О теракте сообщено представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ответ на применение боевиками запрещенных "Минском" вооружений украинские военные нанесли удары, в результате которых участники незаконных банд понесли ощутимые потери.

Читайте наши новости в Facebook