Боевики накрыли Зайцево из пушек: один человек ранен, есть разрушения

Оккупанті пустили в ход пушки калибра 152 и 122 мм.
"По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом. На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь", — говорится в сообщении на странице в Facebook Операции объединенных сил.
О теракте сообщено представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в ответ на применение боевиками запрещенных "Минском" вооружений украинские военные нанесли удары, в результате которых участники незаконных банд понесли ощутимые потери.
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