Боевики поливали огнем наши позиции из запрещенного оружия, три воина ВСУ ранены

Боевики продолжали обстрелы в сторону украинских защитников, в том числе и из минометов различных калибров.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, российско-оккупационные войска продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников, в том числе и из минометов различных калибров.
Так на Донецком направлении враг применил тяжелые 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку Каменки и Новотроицкого, чем грубо нарушил Минские договоренности.
Вблизи Водяного террористы обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, в вечернее время, противник активизировался вокруг шахты Бутовка. В этом районе оккупанты выпустили в сторону наших защитников более сорока мин калибра 82-мм и стреляли из гранатометов различных видов.
На Луганском направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по украинским защитникам вблизи Зайцево.