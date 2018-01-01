Боевики потеряли новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы — разведка

На захваченную часть Донбасса приехали "ревизоры" из армии РФ, отметили в штабе АТО.

Боевики потеряли новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в разведке штаба АТО vk.com/klalnavsex

На прошлой неделе — 16-22 апреля — в захваченном селе Смелое Луганской области боевики потеряли новейший образец техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российского производства — станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

На подконтрольную врагу часть Донбасса приехала группа инспекторов армии России, они проводят расследование по поводу потери личного состава и техники "подразделениями" РЭБ и радиоэлектронной разведки, сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные разведки.

"Потерю военного имущества пытались списать на обстрелы силами антитеррористической операции, во что, очевидно, не поверили и российские кураторы", — отметили в ведомстве.

По его данным, в разведке предполагают, что "техника РЭБ могла быть уничтожена вследствие пренебрежения элементарными пожарными нормами или же из-за некомпетентности российских "советников", по которым и назначено расследование".

"На время проведения расследования кадровых российских военных отстранили от управления "подразделениями". Временно их обязанности будут исполнять местные наемники, пока из России не прибудет замена", — говорится в сообщении.

Ранее волонтер Юрий Мысягин написал, что в зоне АТО на Светлодарской дуге за последние полтора месяца были уничтожены и ранены десятки боевиков, уничтожены БМП, грузовики и военный тягач противника.

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