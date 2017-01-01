Боевики придерживаются перемирия: на фронте не зафиксировано ни одного обстрела

C Новым годом защитников на Донбассе поздравили Дед Мороз и Снегурочка
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
По состоянию на 18:00 воскресенья, боевики соблюдают новогоднее перемирие по всей линии фронта, говорится в сообщении штаба.
"Предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей",— говорится в сообщении.
РНапомним, накануне Нового 2018 года Дед Мороз и Снегурочка поздравил защитников Украины на Луганском направлении.
Необычная делегация прибыла наа передовые позиции с мешком подарков в сопровождении музыкантов военного оркестра и поздравили воинов, которые содержат боевые позиции на линии соприкосновения в районе Бахмутской трассы.