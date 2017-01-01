Боевики продолжают срывать перемирие, два воина ВСУ ранены

Боевики применили 120-мм минометы и выпустил три мины этого калибра по защитникам населенного пункта Водяное.

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ. twitter.com/dubovoyslavyans

В районе АТО на Донбассе российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о прекращении огня на время новогодних праздников и обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 16 января, боевики 3 раза нарушили перемирие – 2 бойца ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так на Донецком направлении противник, в темное время суток, применил 120-мм минометы и выпустил три мины этого калибра по защитникам населенного пункта Водяное на Приазовье.

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты сил АТО возле Луганского, с миномета калибра 82-мм враг вел огонь по защитникам Троицкого.

"В результате вражеских обстрелов два украинских воина получили боевые травмы. Они были оперативно доставлены в военный госпиталь. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – подчеркнули в штабе АТО.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Россия на Донбассе "вооружает антиправительственные силы, учит их, руководит ими и принимает участие в боях вместе с ними".