Боевики пустили в ход танки и артиллерию, в штабе АТО назвали число раненых силовиков

На Луганском направлении, из запрещенных 122-мм артиллерии и 120 и 82 мм минометов, агрессор обстрелял опорные пункты ВСУ.

Вражеская бронетехника на Донбассе twitter.com/dubovoyslavyans

На Донбассе за минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 61 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины

На Луганском направлении, из запрещенных 122-мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов агрессор обстрелял наши опорные пункты вблизи Новотошковского, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за сутки от 28 апреля.

Также 122-мм артиллерийские системы и вооружение танка противник применил в районе Крымского, а минометы калибра 120 мм — под Троицким и Луганским. Кроме этого, с 82 мм минометов огонь велся по украинским укреплениях вблизи Причепиловки и Новозвановки, из гранатометов различных типов — возле Попасной и Луганского, из вооружения БМП – в районе Троицкого, а из стрелкового оружия — неподалеку от Новоселовки.

На Донецком направлении, из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки. Также 120 мм минометы агрессор применил под Богдановкой и Новотроицким, а минометы калибра 82 мм — в районе Шахты "Бутовка", Новоселовки и Водяного. Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения — гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Талаковки, Гнутового, Водяного, Широкиного, Марьинки, Каменки, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, Опросного, Верхнеторецкого, Красногоровки и Шахты Бутовка. Также под Водяным, Широкиним и Марьинкой — велся снайперский огонь.

Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских воинов получили ранения. Еще трое наших армейцев — получили боевые травмы. Пострадавших защитников доставили в лечебные учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, ранее волонтер Юрий Мысягин написал, что в зоне АТО на Светлодарской дуге за последние полтора месяца были уничтожены и ранены десятки боевиков, уничтожены БМП, грузовики и военный тягач противника.

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