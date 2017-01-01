Боевики снова активизировались: один воин ВСУ погиб, еще два – ранены

Среди наших военнослужащих снова есть потери.

За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность российско-оккупационных войск. Боевики 3 раза нарушили перемирие. В результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины погиб 1 боец, еще два получили ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении враг из 82-мм минометов и гранатометов вел огонь по позициям наших защитников неподалеку Песок.

На Приазовье минометы калибра 82-мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – возле Водяного.

"К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое – получили ранения", – подчеркнули в штабе АТО.

Ранее в штабе отмечали, что боевики планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.