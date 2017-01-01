Боевики снова активизировались: один воин ВСУ погиб, еще два – ранены

Среди наших военнослужащих снова есть потери.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На Донецком направлении враг из 82-мм минометов и гранатометов вел огонь по позициям наших защитников неподалеку Песок.
На Приазовье минометы калибра 82-мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – возле Водяного.
"К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое – получили ранения", – подчеркнули в штабе АТО.
Ранее в штабе отмечали, что боевики планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.