Боевики ударили под Мариуполем и на Светлодарской дуге: среди бойцов АТО много раненых

Восемь украинских защитников получили ранения. Еще трое наших военнослужащих — получили боевые травмирования.

Боевики у минометов twitter.com/dubovoyslavyans

На Донбассе за прошлые сутки, 25 апреля, боевики и российские военные 76 обстреляли позиции ВСУ, при этом применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

На Луганском направлении из реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Новолуганского, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Также 152 мм артиллерию и 82 мм минометы противник применил вблизи Светлодарска, 122 мм артиллерийские системы, 120 и 82 мм минометы и вооружение БМП — под Луганским и Новгородским, 122 мм артиллерию — в районе Зайцево, а 120 и 82 мм минометы — неподалеку Троицкого. Кроме этого, по защитникам Новозвановки огонь велся из 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовкой — из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия — в районе Малинового.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецкого, шахты "Бутовка", Водяного и Гнутово. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки, из вооружения БМП — под Талаковкой, Богдановкой и вблизи шахты "Бутовка", из гранатометов — около Каменки, из крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополя, Гнутово, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкого и Песок, а из стрелкового оружия — по защитникам Широкино, Лебединского, Гнутово и Пищевика. Кроме того, в районе Талаковки и Гнутово — враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие вражеского огня восемь украинских защитников получили ранения. Еще трое наших военнослужащих — получили боевые травмирования. Пострадавших воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана медицинская помощь.

Напомним, 24 апреля боевики 69 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате выполнения боевых задач девять украинских воинов были ранены, а еще двое наш защитник получили боевые травмирования.

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