Боевики ведут обстрелы из жилых кварталов на Луганщине: фото

На захваченной территории боевики разместили бронетехнику у домов мирных жителей.
На Донбассе российские войска прикрываются мирными жителями, сместив акцент на обстрелы позиций ВСУ из жилых кварталов временно оккупированных городов и поселков
По данным источников на захваченной территории, боевики разместили бронетехнику у домов пгт Донецкий в Луганской области, пишет в Facebook глава "Правой справы" Дмитрий Снегирев.
При этом 20 мая и ранее из района этого поселка велся обстрел позиций ВСУ, в том числе крупным калибром.
"В отчете ОБСЕ за 16 мая говорится следующее: 15 мая БПЛА наблюдателей обнаружил танк Т-64 в жилом районе Верхнешироковского (85 км к югу от Донецка), танк T-72 в жилом районе Пикуз (92 км к югу от Донецка), а также два танка T-72 и три самоходные гаубицы "Гвоздика" в Безыменном (100 км к югу от Донецка)", — пишет Снегирев.
Как отмечает источник, несмотря на предоставленные Кремлем и боевиками заверения в соблюдении режима тишины, оккупанты ведут обстрелы позиций ВСУ из жилых районов, чем сознательно подвергают опасности мирных жителей и, таким образом, пытаются "принудить Украину к плохому миру".
Напомним ранее сообщалось, что у поселка Троицкое Луганской области (находится на Светлодарской дуге) бойцы ВСУ ответным огнем уничтожили передовую позицию боевиков.
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