Боевики вновь применили гранатометы, минометы и пулеметы - штаб АТО

За минувшие сутки террористы нарушили режим прекращения огня несколько раз.

Боец ВСУ "ТСН"

Боевики возобновили обстрелы военнослужащих ВСУ в районе конфликта на Донбассе.

За минувшие сутки террористы четыре раза нарушили режим прекращения огня. Соответствующую информацию в пятницу, 16 марта, опубликовали представители пресс-службы штаба АТО.

Согласно обнародованным данным, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Непосредственно на луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов по позициям ВСУ возле Луганского и Станицы Луганской.

На донецком направлении сепаратисты использовали минометы возле населенных пунктов Водяное и Лебединское.

Напомним, ранее стало известно о том, что перемирие на Донбассе соблюдалось полностью.