Боевики вновь применили гранатометы, минометы и пулеметы - штаб АТО

За минувшие сутки террористы нарушили режим прекращения огня несколько раз.
За минувшие сутки террористы четыре раза нарушили режим прекращения огня. Соответствующую информацию в пятницу, 16 марта, опубликовали представители пресс-службы штаба АТО.
Согласно обнародованным данным, ни один украинский военнослужащий не пострадал.
Непосредственно на луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов по позициям ВСУ возле Луганского и Станицы Луганской.
На донецком направлении сепаратисты использовали минометы возле населенных пунктов Водяное и Лебединское.
Напомним, ранее стало известно о том, что перемирие на Донбассе соблюдалось полностью.