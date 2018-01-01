Боевые задачи и вражеские обстрелы. На Донбассе пострадали пять бойцов АТО

Вчера на востоке нашей страны противник десятки раз стрелял, использовал запрещенное "Минском" вооружение.

На Донбассе вчера террористы 44 раза стреляли Скриншот видео с youtube.com

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки — 23 апреля — боевики 44 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

В результате выполнения боевых задач четверо украинских воинов были ранены, а еще один наш защитник получил боевое травмирование, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении противник из 120- и 82 мм минометов и гранатометов бил по укреплениям вблизи Троицкого.

Также 82-мм минометы применил неподалеку Попасной и трижды — в районе Новоалександровки. Под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановки, а из зенитной установки и стрелкового оружия — Новоселовки.

На Донецком направлении 120-мм минометы злоумышленники применили по позициям у Водяного, а 82-мм минометы — вблизи шахты "Бутовка". Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Верхнеторецкого, Водяного, Гнутово, Каменки, Авдеевки, "Бутовки" и Талаковки.

Из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты в районе Павлополя, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия — под Невельским, Павлополем, Лебединским и Пищевиком. Вблизи Красногоровки и Марьинки вели огонь снайперы.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.

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