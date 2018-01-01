Богомолец пообещала сделать украинцев нацией долгожителей

Политик призвала бороться за настоящую медицинскую реформу.

В стране обязательно будет реализована настоящая медицинская реформа в интересах украинцев, благодаря чему мы станем нацией долгожителей. Об этом народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец рассказала в интервью изданию "Факты"

"Я не боялась на первом Майдане (Революция на граните, – ред.), на "Помаранчевом" Майдане, я не боялась на Майдане Достоинства. Мне, наверное, от предков, которые служили Украине 600 лет, досталось это важное качество – стоять за правду до победы, несмотря ни на что", – заявила парламентарий.

Несмотря на угрозы недоброжелателей, политик пообещала и дальше бороться за настоящую медицинскую реформу и будущее украинцев.

"Я – за Украину, за людей, за наше общее будущее. Я – за реформу, настоящую народную реформу. Со мной – простые люди и медики страны. Чего мне бояться? Мы все под Богом ходим, и только ему ведомо, что и когда произойдет", – сказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Ольга Богомолец напоминает крылатое выражение, известное еще со времен Древнего Рима: "Делай, что должен, и будь, что будет".

"Я делаю то, что должна: борюсь за наш народ, сильный и талантливый, достойный хорошей жизни. И я никому не позволю загнать украинцев в резервации и отстойники, как это сейчас пытаются сделать, прикрывшись временно исполняющей обязанности ширмой. Поверьте, мы победим! Мы добьемся реформы, мы добьемся остальных народных реформ – во благо каждого, а не избранных непонятно кем псевдоэлит", – пообещала парламентарий.

Она добавила, что сама верит в перемены к лучшему и в то, что украинцы в конце концов станут нацией долгожителей.

"Я верю в перемены к лучшему. И прилагаю к этому максимум усилий. И верю, что мы, украинцы, станем нацией долгожителей – здоровых, радостных и успешных", – заключила Ольга Богомолец.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram