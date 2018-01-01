Богомолец предложила рецепт внедрения страховой медицины

Нардеп уверена, что Украине стоит внедрить общеобязательное государственное медицинское страхование.

Вывести экономику страны из кризиса поможет внедрение страховой медицины, в то время как медицинская реформа Министерства здравоохранения приведет к росту теневого сектора. Такое мнение высказала народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в социальной сети Facebook

"Стандартные для развитых стран рецепты детенизации экономики в Украине не действуют - об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. Слишком большой у нас размер теневого сектора - вплоть 44,8% по оценкам МВФ. Между тем, денег из теневого сектора хватило бы на полную модернизацию страны всего за несколько лет", - заявила народный депутат.

По ее словам, в результате медреформы МОЗ теневой сектор вырастет еще больше, ведь внедрение платной медицины на вторичной и третичной звеньях заставит людей искать именно в этом теневом секторе дополнительные заработки, чтобы оплатить себе и своим близким лечения, которое стоит сотни тысяч гривен.

"При таких условиях все потуги правительства, направленные на экономический рост, обречены на провал. Никто не захочет отдавать государству свои деньги, которые могут стать единственной гарантией сохранения их здоровья и жизни", - считает Ольга Богомолец.

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения предлагает рецепт, как вывести из тени большую часть экономики Украины всего за несколько лет, - внедрить общеобязательное государственное медицинское страхование.

"Моя модель предполагает, что страховые взносы за работников платит работодатель, самозанятые будут оплачивать страховку самостоятельно, а с незащищенных заплатит государство. В случае, если единственной возможностью получить государственную медицинскую страховку будет официальное трудоустройство или декларация предпринимательской деятельности, людей, готовых работать за заработную плату в конвертах, станет значительно меньше, и работодатели будут вынуждены идти на уступки и оформлять людей на работу", - констатировала народный депутат.

По ее словам, сейчас в правительстве вместо того, чтобы пытаться вывести экономику из тени, своими псевдореформами вгоняют людей в теневой сектор.

"Однако сегодня даже такие очевидные вещи в правительстве не понимают. осуществляя свои либеральные псевдореформы, которые уничтожают в Украине остатки социальной защиты, они собственными руками толкают людей в теневой сектор. Но стандартные для развитых стран рецепты в Украине не действуют, не так ли, господа чиновники? "- риторически спросила Ольга Богомолец.