Богомолец призвала Раду принять закон о трансплантации

Согласно законопроекту, трансплантация органов украинцев происходить только с их согласия.

Трансплантология является сверхважной и перспективной медицинской отраслью, однако Украина в ней безнадежно отстает. Поэтому крайне необходимо, чтобы в четверг, 17 мая, Верховная Рада приняла закон №2386а-1 "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", считает автор закона, народный депутат, председатель Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, о чем она написала на своей странице в Facebook

"Сегодня и завтра - очень важные дни для будущего украинской медицины. В парламенте во втором чтении будет рассматриваться закон № 2386-1 "О применении трансплантации анатомических материалов человеку"", - подчеркнула Богомолец.

Она отметила, что, по оценкам международных специалистов, через 20 лет в мире более 50% операций будут связаны с трансплантацией.

"Это (трансплантология, - ред.) - медицина будущего, которая позволит поддерживать жизнь человека максимально долго. И Украина, если она не хочет остаться на задворках мировой медицины и превратиться в страну третьего мира, должна развивать современные технологии и идти в русле общемировых тенденций ", - уверена депутат.

По ее словам, украинцы до сих пор не понимают, почему создание системы трансплантации в стране необходимо и актуально.

"К сожалению, до сих пор очень много людей у ​​нас не понимают не только нюансов системы трансплантации, которую предлагается создать, но и вообще необходимости такую ​​систему создавать", - заявила председатель профильного комитета парламента, предложив для более детального ознакомления прочитать ее развернутую статью по этому вопросу , опубликованную в "Зеркале недели".

Напомним, ранее Ольга Богомолец отметила, что согласно разработанному ею законопроектом, трансплантация органов украинцев происходить только с их согласия.

"Никто не имеет права изымать у людей органы без их согласия - это моя принципиальная позиция. При подготовке ко второму чтению законопроекта № 2386-1 "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", который будет рассматриваться в этот четверг Верховной Радой, именно этот вопрос был одним из ключевых. Мне удалось отстоять право украинцев самостоятельно решать, готовы ли они после смерти становиться донорами органов для других людей. Законопроект № 2386-1 предусматривает, что органы для трансплантации могут быть изъяты из тела умершего только при условии, если она при жизни предоставила письменное согласие стать донором в случае смерти. Если же человек не оставил ни одного волеизъявления - согласие на изъятие органов могут предоставить родственники умершего. Во всех других случаях использование органов человека без разрешения - запрещено", - рассказала политик.

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