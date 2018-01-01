"Боится за свою жизнь". Крысин не явился в киевский суд

В Дарницкий райсуд от обвиняемого поступили три ходатайства.

Юрий Крысин попросил киевский суд выделить ему охрану Скриншот видео с youtube.com

В четверг, 15 марта, в Киеве Юрий Крысин , обвиняемый в противодействии участникам Революции Достоинства (Евромайдан) в 2014 году, не пришел на подготовительное заседание Дарницкого районного суда.

Адвокат возможного злоумышленника заявил, что его подзащитный боится за свою жизнь, пишет УНИАН.

Также судья Любовь Леонтюк сообщила, в суд от Крысина 14 марта поступили три ходатайства. По ее словам, в первом документе говорится о рассмотрении дела на закрытых заседаниях.

Обвиняемый обосновывает свою просьбу тем, что ему угрожают неизвестные молодые люди, которые в больнице облили его зеленкой, а также приезжали к нему домой с угрозами. По мнению мужчины, рассмотрение дела в закрытом режиме гарантирует ему безопасность.

Во втором ходатайстве Крысин просит суд выделить ему охрану, а в третьем — разрешить участвовать в заседаниях через видеоконференцсвязь, поскольку "ему угрожают активисты общественных организаций".

Напомним, Юрия Крысина обвиняют, в частности, в причастность к убийству во время Евромайдана журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. В декабре 2016 года Апелляционный суд Киева освободил обвиняемого из-под стражи.

В начале марта возле Дарницкого райсуда Киева активисты "Национальных дружин" и националистической организации С14 забросали снежками, заплевали и несколько раз ударили обвиняемого.