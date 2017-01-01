Боксер Александр Хижняк на награждении в Сочи произнес речь на украинском языке, видео

Украинский спортсмен признан лучшим боксером мира.

Александр Хижняк в Сочи обратился к участникам мероприятия на украинском языке Фото: сайт Федерации бокса Украины

Международная боксерская ассоциация признала украинского боксера Александра Хижняка лучшим боксером мира независимо от весовых категорий в 2017 году.

По результатам выступлений в минувшем году спортсмен получил все возможные золотые награды на боксерских турнирах, сообщается на сайте Федерации бокса Украины.

Присвоение почетного титула Хижняку проходило на международном мероприятии, которое прошло в российском городе Сочи. Во время получения награды боксер произнес речь на украинском языке.

"Подобные награды стали большим стимулом для того, чтобы еще с большей мотивацией работать ради обретения новых вершин. Моя главная цель – награда Олимпийских игр, и сделаю все от себя возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к лицензионному чемпионату мира 2019 года и получить пропуск на Олимпиаду Токио-2020", – сказал Хижняк о своей награде.

Аналогичной награды в 2011 году был удостоен еще один не менее титулованный украинский боксер Александр Усик.

Как ранее сообщалось, в свои 22 года Хижняку удалось получить такое количество титулов и медалей, которое не удавалось получить еще ни одному украинскому боксеру.