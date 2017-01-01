Более 40 боевиков, которых должны были передать боевикам, не приехали на обмен

Около 15 боевиков, которые приехали на обмен, отказываются возвращаться на подконтрольную боевикам территорию Донбасса

Первые 16 украинских заложников уже переданы террористами "ЛНР" представителям Украины на месте обмена в Донецкой области . Луганским боевикам передали 75 человек.

В настоящее время проходит обмен с боевиками "ДНР", сообщает "Громадське".

По словам уполномоченного ВР по правам человека Валерии Лутковской, 43 человека из списка тех, кого передают боевикам, отбыли наказание и были освобождены, поэтому не приехали на обмен. Также есть часть людей, которые приехали на обмен, однако отказываются возвращаться на подконтрольную боевикам территорию Донбасса, их около 10 —15 человек. Лутковская подчеркнула, что каждый из них будет опрошен в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться в ОРДЛО.

Уже известно, что из плена боевиков "ЛНР" освобождены Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров и Эдуард Неделяев. Первые двое ранее были признаны "судом" в Луганске виновными в "шпионаже в пользу Украины", остальные также были задержаны за проукраинские взгляды.

По информации подконтрольных сепаратистам СМИ, на КПВВ, в районе которого проходит обмен, скопилось значительное количество людей — около трех тысяч. Связано это с тем, что члены НВФ временно прекратили пропуск граждан через линию разграничения со своей стороны.

Как известно, в рамках сегодняшнего обмена предполагается, что Украина передаст боевикам 306 человек, а взамен получит 74 пленных.

Больше по теме читайте на "Главреде": Стартовал обмен пленными на Донбассе: все, что известно на данный момент.