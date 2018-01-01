"Больно в груди и отказали ноги": В Киеве подростки сломали школьнику позвоночник

В столичном лицее произошел инцидент с жестоким избиением.

Пострадавший Максим "ТСН"

В Киеве школьники нанесли жестокие побои своему однокласснику, в результате чего у него оказался сломанным позвоночник.

Такое сообщение в среду, 4 апреля, опубликовал портал "ТСН". "Было очень больно в сердце, в груди и не чувствовал своих ног", - вспоминает сам пострадавший, 12-летний ученик 7-го класса по имени Максим.

С момента инцидента, с 7 декабря, он оказался прикован к кровати. "Отбирали сумку, били, толкались, брали рюкзаки и перекладывали вещи. После этого я побежал на второй этаж. Но они там меня нашли и побежали. Некришевич меня ударил по плечу, я защищался, чтобы они мне в голову не попали. Некришевич сказал детям, которые там стояли: "Отойдите!", и со всей силы ударил меня, я отлетел и упал", - так описал свое избиение Максим.

В больнице врачи медики обнаружили у него отек спинного мозга и ушиб грудной клетки, а спустя четыре дня диагностировали перелом позвоночника.

Руководство специализированного лицея, в котором произошел инцидент, уверяет, что уже провело расследование и наказало всех виновных. Говорят, что проблем с буллингом в учебном заведении никогда раньше не было. Директор учебного заведения Ирина Бабка назвала случившиеся "обычными конфликтами".

"Вы же понимаете, что это дети, это человеческий фактор, это ситуация общения подростков. Возникают разные моменты, разные ситуации, но не было и нет таких, которые не могут люди между собой решить", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Полтаве девочки подростки избили сверстницу.