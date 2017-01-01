"Большая кнопка". В Киеве активистка Femen возле посольства США: фото

Участницы известного движения продолджают "будоражить" украинскую и мировую общественность.

В столице Украины в пятницу, 5 января, возле здания, в котором располагается посольство Соединенных Штатов Америки, очередной "голый" перформанс устроила активистка движения Femen.

Женщина длительное время простояла возле таблички с названием диппредставительтства, сообщают "Вести".

В руках она держала чемоданчик с надписью "Nuclear Football" - "Ядерный футбол". В верхней части ее тела красовалась надпись "Big button" (в переводе с английского - большая кнопка).

На данный момент представители движения Femen никак не прокомментировали данную акцию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что активистка Femen оголила грудь в Ватикане.