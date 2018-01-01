Большая мойка: На Закарпатье мужчина с сыном едва не утопили в реке Mercedes

Происшествие произошло возле поселка городского типа Великий Бычков (Раховский район).

В реке Шакурка, протекающей по Закарпатью, мужчина утопил автомобиль марки Mercedes во время попытки его мытья.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ГСЧС в пятницу, 13 апреля. Согласно данным ведомствам, происшествие произошло возле поселка городского типа Великий Бычков (Раховский район).

"Подъехав ближе к воде, мужчина вовремя не заметил, что его внедорожник начал проваливаться. Затем стремительное течение унесло машину на середину реки. В салоне также находился малолетний ребенок. К счастью, еще до приезда спасателей отец с сыном сумели выбраться на крышу иномарки", – говорится в тексте.

Спасатели подъехали к потерпевшим максимально близко, и, использовав лестницу, сперва эвакуировали на берег мальчика, а затем и его отца.

"После того, как люди находились в безопасности, спасатели при помощи буксировочного троса вытащили машину из водяной ловушки", – отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье мать заморила голодом трехлетнего сына.