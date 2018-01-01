"Больше мишеней". Главарь "ДНР" пригрозил миротворцам ООН расстрелом

В "ДНР" поддерживают "российский сценарий" размещения миротворцев на Донбассе.

Александр Захарченко разразился очередной угрозой Reuters

Если миротворцы ООН войдут на территорию оккупированного Донбасса по украинскому сценарию, то станут мишенью для боевиков "ДНР"

"Если они войдут (на Донбасс — ред.) по украинскому сценарию, то они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше врагов. Чем больше противников, тем проще — целиться не надо", — заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко.

При этом он подчеркнул, что в "ДНР" поддерживают "российский сценарий" размещения миротворцев на Донбассе.

"Миротворческий контингент вводится только тогда, когда это согласовывают обе стороны конфликта. То есть, Украина и "Донецкая и Луганская народные республики", Донбасс. Только после этого войска ООН могут вводить", — добавил Захарченко.

Напомним, ранее Захарченко пригрозил украинским военным новым оружием.

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