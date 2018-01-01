Больше не Московский. Киевсовет поддержал переименование столичного моста

Киевские депутаты также проголосовали за название для безымянной площади.

Депутаты Киевсовета поддержали переименование Московского моста kievcity.gov.ua

В четверг, 22 февраля, депутаты Киевского городского совета во время пленарного заседания поддержали ряд переименований столичных географических объектов и Московского моста.

Также безымянной площади, ограниченной улицами Жилянская, Большая Васильковская и Физкультуры, присвоено название "Троицкая", говорится на сайте Киевсовета.

Были переименованы:

— мост Московский мост в Северный мост;

— улица Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника (Печерский район);

— улица Кировоградская в улицу Владимира Брожко (Голосеевский и Соломенский районы);

— переулок Панфиловцев в переулок Иова Борецкого (Печерский район);

— улица Ванды Василевской в улицу Богдана Гаврилишина.

Напомним, власти Киева проводят переименования в рамках реализации закона о декоммунизации. Одним из самых скандальных было изменение названия Московского проспекта — в начале августа 2017 года его переименовали в проспект Степана Бандеры.