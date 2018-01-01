"Бомжацкий полк". Бойцы ВМС Украины показали "скотские" условия проживания на базе

Бойцы после полигона не могут помыться и постирать свои вещи.

Бойцы ВМС пожаловались на скотское отношение 5 канал

После возвращения с полигона бойцов 32-го ракетно-артиллерийского полка ВМС Украины поселили в заброшенном здании.

Об этом рассказали сами бойцы подразделения на видеозаписи, которая демонстрирует условия пребывания.

"Ты приезжаешь такой с полигона. Хочешь отдохнуть, а тебя заселяют сюда — в заброшенное здание... Мы живем здесь как бомжи — на полу спим, холодно здесь — ж*па просто... Постираться негде. Берцы высушить негде. Помыться нет. Часть бойцов уже болеет. Это просто скотское отношение", — рассказали военные.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее в Сети показали ужасные условия военных на полигоне "Широкий лан". Армейские палатки на полигоне затоплены водой, а территория вокруг представляет собой жидкую грязь.