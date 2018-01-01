Борьба против автокефалии. УПЦ МП просит верующих массово "спамить" Варфоломею — СМИ

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1 / 2 Вселенского патриарха могут завалить "спамом" из Украины (Вселенский патриарх Варфоломейфото: stopoikumena.ru)

Руководство УПЦ МП хочет сорвать предоставление Томоса об автокефалии.

В Украинской православной церкви Московского патриархата просят верующих отправлять письма Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять Томос об автокефалии Украинской православной церкви.

В епархии УПЦ МП уже поступили десятки тысяч бланков письма Вселенскому патриарху, которые надо заполнить по предоставленному образцу. Верующим предлагается обратиться к патриарху с просьбой "не узаконивать раскол" и выразить протест против создания Единой поместной церкви на основе "раскольнических группировок УПЦ КП и УАПЦ", сообщает "Укринформ".

Только на одну епархию пришло 20 тысяч бланков, которые должны заполнить в течение выходных.

Фактически, таким образом руководство УПЦ МП хочет сорвать предоставление Томоса.

Вместе с предлагаемой формой верующим выдают памятку, в которой их убеждают, что предоставление Томоса УПЦ КП и УАПЦ является нарушением их конституционных прав.

По данным источников, священники, подчиняясь начальству, такие формы начали заполнять в Запорожской епархии, однако отказались заполнять в Хмельницкой.

Напомним, президент Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии УПЦ.

В то же время в УПЦ МП заявили о том, что обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине является превышением власти.

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