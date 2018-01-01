Бой Усик - Гассиев: Кириленко увидел "зраду" в "перемоге", а Омелян пофантазировал о Бандере

Украинские власти не упустили возможности прокомментировать победу боксера, смешав в своих поздравлениях спорт и политику.

Александр Усик ТСН

В воскресенье, 22 июля, украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получил кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

После поединка Александр признался, что собирается подниматься в тяжелый вес, а Мурат Гассиев обещал вернуться сильнее.

Представители украинской власти не упустили возможности прокомментировать победу боксера, смешав в своих поздравлениях спорт и политику.

Президент Петр Порошенко

Президент страны рассмотрел в победе украинского атлета "символ борьбы". "Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой! Поздравляю с победой, чемпион!" - написал Порошенко в Twitter.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко

Кириленко испугался дружбы с Россией. "Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - написал он.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян

Глава Мининфраструктуры поделился фантазиями о "смертоносном" Бандере. "Я вижу, как он кладет руку на сердце и поет гимн. Вижу флаг Украины на его плечах и украинскую ленту на его шее. Да, мне режет ухо его русский язык. Да, возможно, я бы тоже хотел услышать из его уст: "За мной придет Бандера и добьет каждого из Вас", - написал Омелян в Facebook.

Мэр Киева Виталий Кличко

Столичный голова порадовался прозвучавшему в Москве украинскому гимну. "Это был поединок сильных. Напряженный и эмоциональный. Поздравляю теперь абсолютного чемпиона мира Александра Усика с этой важной победой, которую мы ждали! Важной не только для его карьеры, но и для Украины. Потому что многие люди болели за Усика. И в Москве снова прозвучал победный украинский гимн и подняли наш национальный флаг! Спасибо, Александр!" - написал Кличко в Facebook.

Премьер-министр Владимир Гройсман

Премьер Гройсман пообещал предложить президенту присвоить боксеру звание Героя Украины. "Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал Гройсман в Facebook.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко

Комментируя заявление премьер-министра Гройсмана, Геращенко призвала не путать героев-фронтовиков и "спортивных кумиров". "Герои Украины - на фронте. Они защищают Украину в реальных боях с Москвой, а не в Москве. И хотелось бы, чтобы наше правительство в тылу помнило, где война и где настоящие герои, а не спортивные кумиры. И чтобы правительство не путало грешное с праведным, не мешало все вместе, и не занималось популизмом и демагогией на тему героев", - написала Геращенко в Facebook.

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Ранее сообщалось, что Украина не станет платить призовые сборной страны по дзюдо, которая заняла третье место на чемпионате Европы в Екатеринбурге.

"Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансировало и не будет финансировать подобные вояжи в страну, являющуюся агрессором, за счет средств налогоплательщиков", - министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

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