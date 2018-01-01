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Бойцы ООС ликвидировали боевиков на Донбассе: фото трофеев

Сегодня, 10:11
Оружие < >
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В общем-то, "охотничий" азарт украинских военнослужащих вполне понятен.

Украинские военнослужащие из 56-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали в зоне военного конфликта на Донбассе двух пророссийских боевиков.

Соответствующее сообщение в сервисе микроблогов Twitter опубликовал пользователь Ukr_Che и присовокупил к нему отобранное у террористов оружие и боеприпасы.

На снимках видно, что трофеями бойцов ВСУ стали два автомата Калашникова, боеприпасы к ним и несколько ручных гранат.

По данным украинских СМИ, сейчас 56-я отдельная мотопехотная бригада базируется близ города Мариуполь, что на Донетчине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в зоне ООС украинские бойцы уничтожили противников на Донбассе. 

 

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Теги:  
ООС, ликвидация, террористы, трофеи, ВСУ, Донбасс, боевики
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