"Бранятся - только тешатся". Боевики "ЛНР" обложили "пошлиной" "ДНРовское" пиво

Старая поговорка "Дружба дружбой, а табачок - врозь" в который раз оказалась актуальной.

Сваренное в "ДНР" пиво pikabu

"До 31.12.2018 ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в Донецкой Народной Республике, взимается в размере пяти процентов от таможенной стоимости товара", — указано в документе", − говорится в постановлении, опубликованном "Советом министров ЛНР".

К слову, ранее, в апреле нынешнего года, главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о ликвидации таможенных границ с подконтрольными "ДНР" районами Донбасса в одностороннем порядке.

Напомним, ранее Сеть "взорвалась" гневом и сарказмом по поводу встречи Пасечника и Захарченко.

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