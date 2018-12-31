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"Бранятся - только тешатся". Боевики "ЛНР" обложили "пошлиной" "ДНРовское" пиво

Сегодня, 15:02

Старая поговорка "Дружба дружбой, а табачок - врозь" в который раз оказалась актуальной.

ДНРовские пиво
Сваренное в "ДНР" пиво pikabu
Террористы из группировки "ЛНР" ввели "импортные пошлины" на ввоз пива, изготовленной в соседней террористической группировке "ДНР".

"До 31.12.2018 ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в Донецкой Народной Республике, взимается в размере пяти процентов от таможенной стоимости товара", — указано в документе", − говорится в постановлении, опубликованном "Советом министров ЛНР".

К слову, ранее, в апреле нынешнего года, главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о ликвидации таможенных границ с подконтрольными "ДНР" районами Донбасса в одностороннем порядке.

Напомним, ранее Сеть "взорвалась" гневом и сарказмом по поводу встречи Пасечника и Захарченко.

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Теги:  
ЛНР, ДНР, боевики, пиво, таможня, пошлины
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