Брат одиозной Зайцевой попался пьяным за рулем – СМИ

Нарушитель был пойман за рулем элитного BMW.
Как сообщает Киев оперативный, мужчина управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.
По информации ресурса, задержанный патрульными пьяный водитель является братом скандально известной Алены Зайцевой, которая стала виновницей ДТП, унесшей жизни шести человек.
Напомним, ранее была обнародована информация о том, что сразу после смертельной ДТП Зайцева просила патрульных не говорить матери, что она ехала без прав.
Как известно, был назван срок, который Зайцева получит за ДТП с шестью жертвами.
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