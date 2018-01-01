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Брат одиозной Зайцевой попался пьяным за рулем – СМИ

Сегодня, 21:03

Нарушитель был пойман за рулем элитного BMW.

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Полиция остановила пьяного Зайцева за рулем BMW Фото: Киев оперативный
В Харькове 3 июня сотрудники полиции остановили автомобиль BMW, за рулем которого находился 26-летний Василий Зайцев.

Как сообщает Киев оперативный, мужчина управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По информации ресурса, задержанный патрульными пьяный водитель является братом скандально известной Алены Зайцевой, которая стала виновницей ДТП, унесшей жизни шести человек.

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Фото: Киев оперативный

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Фото: Киев оперативный

Напомним, ранее была обнародована информация о том, что сразу после смертельной ДТП Зайцева просила патрульных не говорить матери, что она ехала без прав.

Как известно, был назван срок, который Зайцева получит за ДТП с шестью жертвами.

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Теги:  
Зайцев, Зайцева, полиция, нетрезвый
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