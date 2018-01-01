Брати Гадюкіни: Якби Кузя почув сьогоднішніх "Гадів", він би сказав: "Пацани, ви шо, погнали?"

"Ми починали в часи, коли не було розподілу на попсу, рок та інші стилі. Був лише український андеграунд... Тоді ще не було навіть шоу-бізнесу", — згадують музиканти.

Учасники гурту "Брати Гадюкіни" Главред

На сайті " Главред " відбувся чат із учасниками легендарного гурту "Брати Гадюкіни", який стояв біля витоків українського року,та. Спілкуючись із читачами, вони розповіли, що для них означає отримання премії YUNA "За визначні досягнення" — першої премії такого рівня за всі 30 років існування гурту, як воно — бути класиком за життя, як реагують на запрошення приїхати з концертами до Росії, як ставляться до "російського року", а також які результати прогнозують учаснику від України Melovin на "Євробаченні".

Подаємо стенограму чату з Павлом Крахмальовим та Михайлом Лундіним.

Lada: Коли чекати на новий альбом? Чому він буде присвячуватися? Чому така назва — "Сміх і гріх"?

Павло Крахмальов: Якщо для себе не визначиш конкретних термінів, то того не станеться ніколи. Тому ми, як пострадянські люди, позначили собі строк — до 1 квітня видати на гора, принаймні технічно, всі пісні, які ми запланували в цьому альбомі. Про все інше (тираж, презентацію тощо) будемо розмірковувати згодом. Але, думаю, альбом презентуємо навесні.

Чому така назва? Тому що сміх і гріх танцюють разом, як чоловік і жінка. І наскільки той танок буде красивим, залежить від обох партнерів. В принципі, все наше життя складається зі сміху і гріху. Що з того вийде — скажуть слухачі та глядачі, коли почують альбом. Але можу сказати, що сюрпризів буде багато: це і соціальна лірика, і любовна лірика, і гріховна лірика, і справжній рок-н-рол.

Pavlo: Козаки, а що для вас означає нагорода премією YUNA? І як самі оцінюєте той внесок, за який вас нагородили? До речі, а чи були у вас в Україні хоча б якісь нагороди такого рівня для цього, чи у нас, як завжди своє не надто цінують, проте попса у фаворі?

Михайло Лундін: Коли ми починали, то не було розподілу на попсу, рок та іншу музику. Була лише українська музика, український андеграунд... Тоді ще не було навіть шоу-бізнесу як такого. Хто мав якісь ідеї, той їх і втілював у життя.

Але склалося так, що у нашій державі нам дали премію такого рівня вперше лише через 30 років нашого творчого життя.

Павло Крахмальов: На мій погляд, зараз настільки еклектичний час, що виокремлювати попсу, нарікати на неї, говорити, що вона апріорі є чимось поганим, я би не став. Якщо це якісна хороша музика, яка подобається людям, вона має існувати, має бути присутня. А ми — музиканти і художники у великому сенсі слова — маємо тримати ніс по вітру і щось брати в рок-н-рол електричне, щось попсове, щось з інших стилів. Так само попса має брати щось із року… З таких експериментів і вийде та музика, яка потрібна зараз.

Щодо YUNA... Нам, безумовно, дуже приємно. Номінація "За особливі досягнення" — це єдина номінація, яка не голосується і в якій не треба змагатися. "Брати Гадюкіни" — по праву в тій номінації, бо змагатися в нашому статусі нема з ким і нема за що. :)

Таку премію ми отримали вперше. У "Гадюкіних", не дивлячись на те, що ми вже 30 років на сцені (і, слава Богу, що нас і досі слухають), постійно щось стається вперше. І вперше ми отримали таку нагороду. Вперше була червона доріжка для "Гадюкіних", де ми, як ті корови — прийшли, нагадили і пішли. :) Адже ходити по червоній доріжці — це теж мистецтво. Тож це приємно. Дуже дякуємо. І будемо старатися хоч одну ще премію заробити.

Учасники гурту "Брати Гадюкіни" Главред

gordienko.svetlana: Таке філософське питання. Як гадаєте, чи зможуть колись українці та росіяни повернутися до нормальних добросусідських відносин? Коли і за яких умов це можливо?

Павло Крахмальов: В мене до цього часу є родичі, які живуть у Росії. Ми не спілкуємося на політичні теми.

Ваше питання не те що філософське — воно дуже складне, бо люди, які живуть у Росії, залежні від тої піар чи пропагандистської технології, яка існує в тій державі. Слава Богу, у нас інакша історія. Але саме тому ми зараз один одного не розуміємо. І завтра не зрозуміємо.

Як прийде час, і всі люди зрозуміють, для чого вони живуть, що для кожного є найціннішим у цьому житті, тоді будемо дивитися.

Konn: У вас було чимало прихильників у Росії. Як зараз? Чи підтримується з ними якийсь зв'язок? Запрошують із концертами в Росію? Що відповідаєте?

Михайло Лундін: У Росії у нас багато прихильників було і є. Зв'язок я підтримую із музикантами, але на політичні теми ми не говоримо. Нас і зараз запрошують на концерти в Росію. Але ми не їдемо. Така наша позиція, і вона у нас від початку.

Павло Крахмальов: Нещодавно був випадок, коли нашому директору задзвонили і запросили в Ялту із виступом на якомусь заході, але ми сказали, шо — нє. Вони з образою і зверхнім ставленням відповіли: "Як так! Туди приїде багато ваших прихильників з усієї Росії!". На що ми сказали так: "Якщо у нас є прихильники, які нас конче хочуть почути, нехай приїжджають до нас на концерт — безпеку ми гарантуємо". На цьому спілкування з цього приводу завершилося.

Михайло Лундін Главред

Konn: Як ставитеся до російського року?

Павло Крахмальов: Якщо серйозно, я просто не дуже знаю російський рок. Якось я ніколи не фанатів. Але дуже добре ставлюся до Юрія Шевчука, Андрія Макаревича, але я не досить глибоко знаю цю тему, тому нічого не можу сказати.

Omega: Ви є тими, хто стояв біля витоків українського року — відчуваєте власну історичну відповідальність? Взагалі, чим, на вашу думку, український рок відмінний від року будь-якого іншого?

Павло Крахмальов: Ми починали в такі часи, коли стався вибух. Вибух — етнічний, філософський, музичний. І саме український. Саме поняття вибуху дає шквал емоцій. В музиці емоція стоїть не на останньому місці. Тому в 1989-90 роках той вибух дав поштовх для розвитку української музики.

Михайло Лундін: Звісно, відповідальність ми відчуваємо. Але наші пісні — чесні. Це історії з життя. У кожного четвертого-п'ятого така історія була.

Павло Крахмальов: У наших піснях то і є Україна. Вона — різна: і весела, і сумна, і сміх, і гріх. Суто суб'єктивно, я би дуже хотів, щоб українці поменше скаржилися, бо все — в наших руках, і, як ми задумаємо жити в країні, так і будемо.

Михайло Лундін: А всі скаржаться: комусь грошей не вистачає, комусь — житла, комусь — хліба...

Павло Крахмальов: Якщо говорити про відмінність і особливість українського року… На мій погляд, а я є музикознавцем за освітою, то дуже характерна ладовість музики. Гуцульський лад є дуже притаманним, і він робить нашу музику відмінною від будь-якої іншої. Це дуже впадає в очі. Гуцульський лад із ритмічними відмінностями дуже схожий на блюзовий. Тому блюз і Україна — одне ціле...

Михайло Лундін: Тому ми і плачемо.

Павло Крахмальов Главред

Omega: Як, по-вашому, наскільки змінився український слухач за 30 років? Як змінилися його смаки і вподобання? Вам особисто легше чи навпаки стало догоджати вибагливій публіці, яка зараз балувана і українськими, і зарубіжними музикантами?

Павло Крахмальов: Ми вже говорили про емоційність музики. Власне, за 30 років просто побільшало різних облич на наших концертах. Облич і поколінь. Приходять веселі дідусі і бабусі, тати і мами, їхні діти і вагітні жінки. І що головне для нас — вони посміхаються, дуже світлі. І, якби знімали на камеру обличчя на наших концертах, а потім показували, то ми всі були б більш позитивними, мали б віру в те, що все буде добре. Ми відчуваємо, як люди посміхаються і дістають дуже хорошу і позитивну енергію, а це головне.

Edmon: Чимало ваших пісень є хітами, їх знають усі — від малого до старшого. Чим ви самі собі пояснюєте успіх ваших пісень, чим вони так чіпляють слухача?

Михайло Лундін: Ці пісні — це історії життя, вони чесні. Ніц видуманого нема. То всьо — правда. Тому я думаю, що люди, які приходять на наш концерт зі своїми дітьми, а їхні діти потім зі своїми дітьми, є показником того, що наші пісні — хороші. Ми їх самі любимо. Але, корім старих і відомих, у нас є й нові пісні, які теж стануть хітами, ми впевнені.

Valentyna: Під час цього Національного відбору "Євробачення" на сцену несподівано виринули "The Вйо" — принаймні нагадали про себе і свою творчість. А у вас не виникало бажання спробувати показати клас молодими та вступити з ними у конкуренцію на конкурсі такого рівня?

Михайло Лундін: В минулому році на Національному відборі виринули "Green Grey", цього року — "The Вйо". Це їхній вибір, принаймні вони показали себе. Ми б на таку штуку не пішли.

Павло Крахмальов: "Євробачення" — то не наш формат. Навіщо там сидіти і займати чиєсь місце, не пускати на конкурс талановитих виконавців? Хай вони роблять революцію в українській музиці. Ми, якщо їм це буде потрібно, їм допоможемо. Нам, в принципі, не має сенсу змагатися на цьому конкурсі, навіть заради одного чи двох праймових ефірів на центральних каналах.

Учасники гурту "Брати Гадюкіни" Главред

Valentyna: Цікаво було б почути ваші враження від того виконавця, який поїде від України на "Євробачення"? Як гадаєте, чи зможе Melovin потрапити в десятку? Кожен розкажіть, хто у вас був фаворитом, і кого вважаєте гідним представляти країну в Європі?

Павло Крахмальов: Я вважаю, що Melovin може потрапити в десятку.

Михайло Лундін: А я вважаю, що — нє. Бо автентичного українського в цьому хлопцеві нічого немає — є просто форматний англомовний трек.

Павло Крахмальов: Але ми маємо усвідомлювати, куди і навіщо їде той виконавець. І я вважаю, що в тому форматі — він дуже цікавий.

Михайло Лундін: А я вважаю, що — ні.

(Почали битися, — Ред.:))

Михайло Лундін: Моїм фаворитом був Kadnay.

Inga: Чи виступають "Брати Гадюкіни" за межами України? В яких країнах найшаленіше і найтепліше приймають?

Павло Крахмальов: Виступали, виступають і будуть виступати. Для мене є незрозумілим феноменом формація "Брати Гадюкіни" в тому сенсі, що місцева публіка, не емігранти, в Брюсселі, Парижі, Торонто, Мюнхені досить енергетично і жваво сприймає нашу творчість. То дає нам наснаги творити далі.

Smilik: Ви виходите зараз в ефір якраз напередодні 8 березня — озвучте і свої думки в дискусії щодо того, чи треба нам це свято, чи його варто припинити відзначати? Ви вітаєте жінок 8-го?

Михайло Лундін: Треба залишити 8 березня. Принаймні для людей, які забувають вітати своїх жінок, для дуже зайнятих, для бізнесменів, людей з шоу-бізу — щоб вони могли привітати жінок. Ти ж жінку поздоровляєш, а не якогось диявола чи чорта.

Павло Крахмальов: Ми є старшими людьми, ми були виховані в Радянському Союзі, і 8 березня — то просто для нас звичка поздоровляти своїх жінок. В незалежній Україні з'явилося дуже багато свят, в які ми маємо вітати жінок. Але 8 березня для мене зараз — це просто свято весни і привід привітати свою жінку, приготувати їй сніданок…

Михайло Лундін: Салат "Мімоза". Із цибулею. Та пєчоночний тортик. :)

Учасники гурту "Брати Гадюкіни" Главред

polit_ua: Що можуть зробити артисти, аби посприяти припиненню війни? Якщо можуть…

Михайло Лундін: Робити свою справу. Чесно робити. Займатися тим, що вони уміють.

Павло Крахмальов: Ми робимо українську музику, і це — наша справа.

kim639: На частоту звучання в ефірі "Братів Гадюкіних" якось вплинуло запровадження квот на українську музику? Взагалі, як ставитеся до цього кроку?

Павло Крахмальов: Я дуже радо сприймаю квотність в українському ефірі. Ми почали чути шалену кількість хорошої і не дуже музики завдяки тому нововведенню. І час зробить з тої кількості свій відбір і дасть свої результати для якісної української музики. Ми — колектив, який радіє за молодих у цьому сенсі, а в нас все і так добре.

Liam: Як думаєте, російські рок-музиканти справді є рокерами, зважаючи на те, як лояльно вони ставляться до влади і її дій? Адже тільки одиниці з них наважаються чи вважають за потрібне щось сказати всупереч, а так — усі мовчать…

Павло Крахмальов: Станьте на місце людей, які живуть у Росії, не тільки рокерів. Насправді їм страшно висловлювати свою думку, тому що наслідки можуть бути непередбачувані. І це дуже важливо. А рок — це таке саме життя, тільки на сцені. Ці умовності життя не можуть не впливати на творчість і ставлення до влади, до життя.

До того ж, у російській музиці є різні люди. Важливою є особистість. Макаревич чи Шевчук можуть говорити про наболіле, а хтось — ні. І це приватна справа тої особистості, яка живе в даних умовах.

Sidor: Замечаете ли вы разницу в восприятии вашего творчества и реакции публики на концертах в зависимости от региона Украины? По вашим наблюдениям, действительно ли такие разные украинцы востока и запада, юга и севера, Киева и регионов?

Михайло Лундін: Запад, безусловно, отличается от востока Украины. Отличается публика. Мы сами со Львова, где говорили на суржике, который до сих пор используют в общении, но не так, как в 80-х годах. Когда мы в те годы приезжали в восточные регионы Украины, нас там до конца не понимали. Как английский юмор... Сейчас — все украинцы, а мы играем для украинцев, для своего народа.

Михайло Лундін Главред

Павло Крахмальов: Мы выступали во всех регионах Украины, и ни разу на наших выступлениях не прозвучало обвинений в наш адрес по поводу националистической позиции или языка. В Донецке, Луганске, Львове, Франковске или Севастополе мы всегда видели позитивных людей, которые хотели слушать нас, а мы хотели им играть. Сегодняшняя ситуация — другая. Она заключается в политической плоскости, и ее анализировать мы не будем.

Dinka: Чи маєте якусь традицію чи ритуал перед виходом на сцену, задля успішного виступу? Чи ви не забобонні люди?

Михайло Лундін: Нічого не маємо.

Павло Крахмальов: Я мовчу півгодини до концерту і 15 хвилин після нього, бо хвилююся.

polit_ua: Як, по-вашому, слід карати артистів, які зараз гастролюють у Росії чи їздять туди за "самоварами"?

Михайло Лундін: Ми — не судді. То справа кожного.

Павло Крахмальов: Є люди, які ходять до театру в босоніжках і спортивних штанях, а є такі, що так не ходять. Але чомусь впускають і тих, і інших. Це питання етичного і патріотичного виховання кожної конкретної людини. А політичні питання повинні не ми тут вирішувати.

dim-dim: А чи буде тур на підтримку "Сміх і гріх"?

Павло Крахмальов: Буде у цьому році. Вся інформація на наших ресурсах у мережі.

Павло Крахмальов Главред

dim-dim: Нині стали модними серед артистів спроби себе в політиці. Чи бачите ви толк від цих спроб? Уже багато хто посидів у Раді (Вакарчук, Руслана, Повалій, Огнєвіч тощо), а тепер от вже деякі і на президентство замахуються… У вас не виникає політичних амбіцій? Із вашим досвідом та правильною самоіронією ви б могли стати непоганими депутатами, не гіршими за інших, це точно.

Михайло Лундін: Раз ти музикант, ти повинен займатися музикою.

Павло Крахмальов: Законами в нашій державі мають займатися професіонали, а не артисти. Музиканти мають працювати на своєму місці, але вони можуть радити політикам. Політики, як вивчаться у дипломатичних та політичних вишах, будуть видавати хороші закони. Ми — за професіоналізм в усіх сферах.

dim-dim: Чому гурт вирішив не шукати заміну Сергію Кузьмінському? Як думаєте, що б сказав Сергій, якби почув сьогоднішніх "Гадів"?

Павло Крахмальов: А як можна знайти заміну Сергію Кузмінському? Це неможливо. Бо принциповий момент у тому, що кожна людина — незамінна. А Кузя би засміявся, якби почув нинішніх "Братів Гадюкіних". Та він і так чує...

Михайло Лундін: Він би сказав: "Пацани, ви що, погнали?".

qwerty123: "Брати Гадюкіни" вже давно стали класикою української рок-музики, вже є покоління, яке виросло з вашою музикою... Скажіть, як воно ото — бути класиками за життя?

Михайло Лундін: Класиками бути дуже кльово і почесно.

Павло Крахмальов: Коли я навчався в музичній школі, у нас у коридорах висіли портрети Баха, Генделя, Моцарта, Шопена, і я думав завжди: "Невже прийде такий час, коли і мій портрет буде висіти поруч із Бахом? У перуці, в камзолі...". Слава Богу, що такого не сталося...

Stephen: Чи є якісь пісні чи рядки в якихось із ваших пісень, за які вам соромно? І які б ви хотіли б переробити?

Михайло Лундін: Нічого б ми не хотіли переробити. Ні за що не соромно.

Павло Крахмальов: На те немає ні часу, ні бажання.

Stephen: Хлопці, хто з наших політиків став прототипом тієї курви, про яку співаєте у відомій пісні? Хто аж так надихнув вас?

Павло Крахмальов: То збиральний образ. "Курва" в перекладі з іноземної "кривий". Тема крива, а пісня вийшла хороша.

akim_: У чому секрет довголіття гурту? Адже 30 років — це дуже солідний вік! Чи відчували ви, коли гурт тільки створювався, що він успішно витримає випробування часом?

Михайло Лундін: Гурт витримує випробування часом тому, що ми всі точно знаємо, що ми любимо, за що любимо і як ми любимо. Тому перепони і випробування часом нас тільки згуртовують. І ми ще щось покажемо цікаве...

Павло Крахмальов: Жінки, любов і секс.

Учасники гурту "Брати Гадюкіни" Главред

akim_: Від якої події веде відлік історія гурту "Брати Гадюкіни"?

Михайло Лундін: У 1988 році з'явився Кузя, підійшов до мене і сказав: "Давай замутимо якусь поганочку!". Ось і замутили "поганочку". І цей грибочок росте і росте…

Павло Крахмальов: А наші слухачі його підкормлюють.

akim_: Які цікаві заходи плануються з нагоди 30-річчя гурту?

Павло Крахмальов: Поруч із нами постійно опиняються люди, які крадуть наші ідеї. І ми досить багато речей тепер тримаємо в секреті. Рік буде насиченим, цікавим. Ми доведемо, що "Брати Гадюкіни" не тільки існують, а будуть існувати завжди.

Надія Майна

Фото Олександра Синиці