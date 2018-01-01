Братья-актеры из "Электроника" попали в базу "Миротворца": подробности

Главные герои советского кинохита для детей пополнили длинный ряд деятелей российской культуры в базе сайта.

Юрий и Владимир Торсуевы во времена "Электроника" и сейчас Starslife

Братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, некогда сыгравшие главные роли в фильме Константина Бромберга "Приключения Электроника", были внесены в базу интернет-портала "Миротворец".

Как говорится в описании страниц Торсуевых, браться "сознательно нарушили государственную границу Украины с целью проникновения на Донбасс и участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Кроме того, на "Миротворце" их также обвинили "в финансировании терроризма, контрабанде и украинофобии".

Скриншоты "Миротворца"

По словам Юрия Торсуева, он позитивно расценивает попадание в базу данных сайта.

"После того, как я на Донбассе побывал в 2014 году, посмотрел, что там происходит… Я приехал оттуда насыщенный яростью, ненавистью и гневом. Поэтому я считаю, что очень неплохо попасть в этот список, это даже почетно, - цитирует его портал "360tv".

Напомним, ранее "чистилище Миротворца" пополнил известный российский актер и режиссер Константин Райкин.