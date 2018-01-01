Братья-актеры из "Электроника" попали в базу "Миротворца": подробности

Главные герои советского кинохита для детей пополнили длинный ряд деятелей российской культуры в базе сайта.
Как говорится в описании страниц Торсуевых, браться "сознательно нарушили государственную границу Украины с целью проникновения на Донбасс и участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Кроме того, на "Миротворце" их также обвинили "в финансировании терроризма, контрабанде и украинофобии".
По словам Юрия Торсуева, он позитивно расценивает попадание в базу данных сайта.
"После того, как я на Донбассе побывал в 2014 году, посмотрел, что там происходит… Я приехал оттуда насыщенный яростью, ненавистью и гневом. Поэтому я считаю, что очень неплохо попасть в этот список, это даже почетно, - цитирует его портал "360tv".
Напомним, ранее "чистилище Миротворца" пополнил известный российский актер и режиссер Константин Райкин.