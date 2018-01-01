Бравый солдат исчез. В Одессе похитили скульптуру Швейка, фото

В полиции планируют вычислить похитителя с помощью камер наружного наблюдения.

Бравый солдат Швейк в центре Одессы привлекал внимание туристов Фото: Думская

Одессе 19 февраля на пересечении улицы Дерибасовской и переулка Вице-Адмирала Жукова исчезла мини-скульптура солдата Швейка.

Факт похищения одного из символов города в мэрии подтвердили, сообщает Думская.

В городском совете пообещали, что расследованием резонансной кражи займутся правоохранительные органы.

"Сейчас готовится обращение в полицию. Надеемся, что можно будет установить личность по видеозаписям камер наружного наблюдения, установленных на близлежащих зданиях", - сообщили в муниципалитете.

Фигура солдата Швейка исчезла Фото: Думская

Напомним, мини-скульптура солдата Швейка работы скульптора Михаила Колодко появилась в Одессе в 2016 году. Автор создал три абсолютно идентичные работы: в чешском городке Липнице-над-Сазавой, в Ужгороде и в Одессе.

Ранее скульптуру уже похищали в апреле минувшего года. Тогда в мэрии заявили, что данная кража спровоцирует международный скандал, поскольку инициатором установки композиции были представители общества Ярослава Гашека в Чехии. Позже задержали злоумышленницу, которая принесла фигурку в пункт приема металлолома, где оперативно была задержана.

Как сообщалось, Одесский апелляционный суд отказал в удовлетворении искового заявления относительно сноса монумента Екатерине II и переносе на его место памятника морякам–потемкинцам.