"Брехло и сволочь". Украинцы в соцсети глумятся над пресс-конференцией Порошенко

Украинские интернет-пользователи не стеснялись демонстрировать свои негодование и гнев по отношению к президенту.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко, проходящая в Киеве в среду, 28 февраля, и тезисы его выступления вызвали бурное негодование пользователей украинского сегмента социальной сети Facebook.

Украинцы не стеснялись в выражениях: "Мальдивский офшор", "Скотиняка. Врет и глазом не моргнет. Оборотень", "Говори о реалиях, с*ка", "Чемоданы и на Мальдивы", "Нет, оно в реале е**нутое", "Ты не имеешь права там стоять. Ты продал Украину. Бизнес, сволочь", "Реформы? Что ты мелешь? Разве изменения заметили Вы?, "Ну да. Изменения имущественного состояния твоего и твоих приспешников заметили все. Стрелять вас всех нужно", "Брехло", "Люди, о чем он гонит?", "За Порохом нужно москалькую тряпку прицепить, а не украинский стягю. Иди ты со своим безвизом", "Едут на заработки, а не путешествовать. Потому что в Украине уже невозможно прокормить свою семью. Гнида".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Петр Порошенко на пресс-конференции должен объявить о создании своей новой политической партии.