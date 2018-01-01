Бренд Schweppes снял рекламный ролик в Киеве: видео

В съемках приняли участие украинские специалисты.

Рекламу Schweppes сняли в Киеве Скриншот YouTube

Новая реклама для известного мирового бренда напитков Schweppes была снята в Киеве.

Руководил работой австралийский режиссер Майкл Грэйси, известный по фильму "Величайший шоумен". Видео было опубликовано в YouTube.

Как пишет The Village Украина, съемки в столице реализовала украинская студия FAMILY Production совместно с французской студией Partizan.

Отмечается, что Грэйси провел в Украине пять дней. В результате ролик получился продолжительностью 45 секунд, и некоторые второстепенные роли в нем исполнили украинские актеры.

Напомним, Schweppes – первая торговая марка безалкогольных газированных напитков в мире с более чем двухвековой историей. Это одна из трех торговых марок прохладительных напитков, входивших в "Интербренд 100" – рейтинг самых дорогих брендов мира. Основал ее немец Якоб Швепп, швейцарский часовщик и учёный-любитель, который в 1783 году разработал промышленный метод производства газированной воды. В 1792 году он переехал в Лондон, основал компанию J. Schweppe and Co и открыл первый завод.

Как ранее сообщалось, украинская популярная певица Тина Кароль стала лицом украинской авиакомпании МАУ. Знаменитость уже начала работу над новой рекламной компанией.