Британский военный эксперт: Путин нападет на Украину после скорого перевооружения своей армии

Министерству обороны Украины и Генеральному штабу нужно готовится к новым принципам отражения агрессии, убежден работающий в Украине аналитик.

Британский военный эксперт Глен Грант, работающий в Украине с 2010 года, выступил с предложениемукраинской армии.

На страницах издания Kyiv Post он отмечает, что президент РФ Владимир Путин продолжает подготовку к войне с Украиной, модернизируя свою армию

"Путин должен уничтожить ​​Украину в том виде, в котором она существует сейчас. Оставить ее в целости означает уничтожение его и его амбиций. Он должен победить из-за своих военных преступлений: массовые захоронения, пытки на Донбассе и в Крыму, и сбитый самолет рейса МН-17. Все это для него является верным путем в Гаагу как военного преступника. Он должен выиграть, потому что Украина расцветает как нация, что показывает его неудачником. Он должен одержать победу, потому что правда уничтожит его и Россию", - пишет эксперт.

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Грант отмечает, что в настоящий момент Путин не готов ко вторжению в Украину, но признаки такой подготовки явные.

"Он продолжает перевооружение, войну и убийства на Донбассе. Он продолжает испытания нового оружия, людей и методов в Сирии. Он усиливает военную мощь в Крыму. Он усиливает Калининград для блокировки западного подкрепления. Он оставляет военное оборудование в Беларуси. Он продолжает перевооружать армию, особенно танками и современными технологическими системами. Все это выходит за рамки любых потребностей мирного времени. Он тратит драгоценные национальные средства на военных, которые ему нужны повсюду. Он продолжает готовиться к стратегической войне на западе – что означает, что Украина не сможет избежать нападения и станет главной целью. Российское Министерство обороны открыто говорит в СМИ, что им нужно еще три года для перевооружения армии в западной части России танками и подготовки военных", - считает Грант.

По словам автора, это время не должно быть потрачено Украиной впустую. Грант отмечает, что сейчас Путин связал ВС Украины в одном месте, где они постепенно тратят боевой дух и боеприпасы.

"Сепаратисты - это просто пушечное мясо. Их задача - быть "покупателями времени", пока Россия готовится. Высокопоставленные чины ВСУ уверены, что они выигрывают, потому что зациклились на успехе в этой сильно ограниченной тактической войне. Они и Минобороны Украины теряют шансы, потому что не готовятся достаточно быстро к стратегической и оперативной войне, которая, вероятно, начнется не на Донбассе и не даст времени мобилизовать большие резервные силы. Страна проигрывает большую игру из-за этого, и пока она становится сильнее тактически в позиционной войне, Россия движется быстрее и наращивает стратегическое преимущество", - пишет Грант.

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Аналитик предупреждает, что позиция ВСУ на Донбассе подвержена риску окружения, которое является типичным стратегическим маневром России.

В качестве противодействия военный эксперт рекомендует реорганизовать Генеральный штаб, готовиться к мобильным боевым действиям, начинать подготовку резерва, убрать из офицерского состава кадры, использующие советские методы и стандартизировать методы подготовки для всех военных подразделений.

"Это простые изменения, но они нуждаются в срочных политических решениях. Время тратится впустую, а время - это важнейший национальный ресурс в этой войне. Генеральный штаб контролирует все, но имеет ограниченный военный опыт и имеет немного навыков, как воплощать и проводить изменения. Действия, которые должны занимать 3-4 дня, занимают месяц, если вообще происходят", - резюмирует Грант.