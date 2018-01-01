"Будто атомная бомба рухнула". Очевидцы рассказали о жутком ДТП в Кривом Роге

Продолжают появляться все новые и новые подробности автоаварии.

Самый сильный удар получила маршрутка. rbc.ua

Очевидцы и пострадавшие в жутчайшем дорожно-транспортном происшествии в Кривом Роге , которое случилось ранним утром вторника, 17 апреля, рассказали о моменте аварии.

"Мазда" с второстепенной дороги вылетела на проспект и ударила маршрутку. Затем оказалась на встречной полосе и врезалась в заводской автобус, ехавший забирать работников.

"Такой удар был, что я думал, что атомная бомба упала", - цитирует очевидца происшествия портал "ТСН".

"Несся с такой скоростью! Я думал, что сейчас тормознет. А он на полном ходу как дал! И все! Лежу, смотрю много трупов, сразу кровь, лежат стонут", - заявил пострадавший в ДТП Сергей Яковенко.

Самый сильный удар получила именно маршрутка, восемь пассажиров которой мгновенно погибли. 67-летний водитель "Мазды" задержан полицией. Суд будет ему избирать меру пресечения в среду, 18 апреля водителю легковушки. Всего водителю угрожает тюремное заключение сроком до 10 лет. По словам его сына, сидевшего на пассажирском сидении в момент ДТП, они в спешке ехали на автовокзал.

Кроме того, стали известны имена погибших в данном ДТП. Ранее заместитель заведующего приемным отделением городской больницы №2 Владимир Степанов говорил, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, они в реанимации, а шесть человек — в тяжелом состоянии. В Кривом Роге в среду, 18 апреля объявлен траур по погибшим.